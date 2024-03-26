На Тернопільщині хворі на сказ тварини покусали 61 людину

«Епізоотична ситуація зі сказу вимагає покращення заходів щодо правил утримання тварин, вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин, боротьби з бродячими тваринами, гризунами та імунізації диких тварин. Саме тому, з метою швидкого реагування на всі випадки покусів тваринами на рівні області налагоджено оперативне взаємоінформування про кожен лабораторно підтверджений випадок сказу в тварин, що дає можливість своєчасно провести епізоотологічне та епідеміологічне розслідування спеціалістами ДПСС, ОЦКПХ та ЗОЗ на місцях, розробити та затвердити комплексні плани заходів з ліквідації сказу тварин та недопущення гідрофобії серед людей» – підсумувала генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».