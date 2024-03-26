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На Тернопільщині хворі на сказ тварини покусали 61 людину

26.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Головне, Здоров`я, Теми, Офіційно, Оперативно

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Сьогодні, 26 березня, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Під час комісії, Оксана Чайчук – генеральна директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» – головна державна санітарна лікарка Тернопільської області доповіла про:
 Епідемічну ситуацію щодо сказу в області та про забезпечення антирабічними препаратами закладів охорони здоров’я;
 Алгоритм проведення заходів щодо антирабічного захисту військовослужбовців, які перебувають в польових умовах.
«Щоденно зростає кількість зареєстрованих постраждалих від покусів домашніми та невідомими тваринами, а це у свою чергу збільшує потребу в антирабічних препаратах» – наголосила Оксана Тимофіївна.
 Також, головна державна санітарна лікарка області зазначила те, що станом на 25 березня 2024 року зареєстровано вже 348 випадків покусів, ослинення людей тваринами, у тому числі кількість постраждалих людей від хворих на сказ тварин становить – 61 особа.
 «Епізоотична ситуація зі сказу вимагає покращення заходів щодо правил утримання тварин, вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин, боротьби з бродячими тваринами, гризунами та імунізації диких тварин. Саме тому, з метою швидкого реагування на всі випадки покусів тваринами на рівні області налагоджено оперативне взаємоінформування про кожен лабораторно підтверджений випадок сказу в тварин, що дає можливість своєчасно провести епізоотологічне та епідеміологічне розслідування спеціалістами ДПСС, ОЦКПХ та ЗОЗ на місцях, розробити та затвердити комплексні плани заходів з ліквідації сказу тварин та недопущення гідрофобії серед людей» – підсумувала генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Посеред ночі почались перейми: на Тернопільщині медики рятували породіллю і малюка у віддаленому селі

 

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Теги: покуси, Тернопільщина, сказ

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