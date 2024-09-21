«Нива-2» зазнала поразки від ФК «Куликів»

14 вересня в рамках шостого туру чемпіонату другої ліги в групі «А» тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» приймав ФК «Куликів-Білка» із Львівщини.

У цікавому й напруженому поєдинку гості святкували свою першу виїзну перемогу.

Поєдинок розпочався за рівної боротьби, обидві команди намагалися взяти м’яча під свій контроль. На 21-й хвилині після подачі зі штрафного небезпечно головою пробивав гравець гостей, воротар тернополян відбив м’яча на кутовий. Проте вже за хвилину «Куликів» святкував взяття воріт господарів. Після навісу кутового з лівого флангу м’яч у власні ворота зрізав Юрій Михайлів – 0:1. Після цього гості виглядали гостріше, але більше голів у першому таймі команди не забивали.

Другий тайм тривав на зустрічних курсах, футболісти ФК «Самбір-Нива-2» намагалися принаймні зрівняти рахунок. Зокрема, на початку другої половини зустрічі воротар гостей врятував свої ворота після удару з близької відстані у виконанні Мар’яна Баца. Олександр Ковбаснюк, тільки-но вийшовши на заміну, міг забивати чи не першим дотиком до м’яча, однак після передачі з флангу як слід по м’ячу не влучив і момент було втрачено.

Гості також могли збільшувати рахунок, але кілька разів свою команду рятував воротар тернополян Павло Ріпак. У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою ФК «Куликів-Білка».

ФК «Самбір-Нива-2» – ФК «Куликів-Білка» – 0:1 (0:1).

Гол: Ю. Михайлів (22, автогол).

«Самбір-Нива-2»: Ріпак, Махінка, Бац, Матусевич, Климак (Літепло, 67), Бідзінський (В. Михайлів, 46), Ю. Михайлів (Ковбаснюк, 82), Вишинський (Янчишин, 67), Довбецький, Вадовський (Мендрук, 46), Напуда. Заміна: Коломієць, Герега, Скочеляс, Строцький, Вапенський.

21 вересня у 7-му турі «Самбір-Нива-2» гратиме на виїзді із ФК «Ужгород».