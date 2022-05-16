Фундамент під будівництво заклали у селі Заривинці на Бучаччині. Нова лінія виробництва дозволить створити близько 40 робочих місць.

Завод входить у структуру товариства «Бучачагрохлібпром», одним із напрямків роботи якого є тваринництво.

– Завдяки власному виробництву комбікорму плануємо покращити засвоюваність продуктів для тваринництва. Обладнання закуповуємо у Німеччині. Окрім того, встановлюємо дві лінії – заготівлі та відвантаження на ферми, – розповідає головний інженер ТОВ «Бучачагрохлібпром» Ігор Каковчик.

Завод виготовлятиме 10 тонн комбікорму в годину. Це забезпечуватиме потребу товариства у кормах. Втім, інвестори не виключають, що згодом потужностей вистачатиме і для виробництва продукції під реалізацію.

– Більшість процесів є автоматизованими. Та кожен з них вимагає контролю і це дозволить нам залучити до роботи кілька десятків людей, – зазначає Ігор Каковчик.

Як повідомив голова наглядової ради «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, це лише початок інвестицій у регіоні.