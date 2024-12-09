Негода суне на Тернопільщину: оголошено штормове попередження

Найближчі кілька днів на Тернопільщині очікуються дощі, мокрий сніг, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Метеорологи попереджають жителів краю про складні погодні умови.

10 грудня: Хмарно. Дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла; по м. Тернополю впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

Попередження про метеорологічні явища

Область, місто: 10 грудня на дорогах ожеледиця.

(І рівень небезпечності, 🟡жовтий – НМЯ І)

11 грудня: Хмарно. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

12 грудня: Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

“Дощі через діяльність атмосферного фронту пройдуть переважно у західній частині України. Південно-східний вітер буде рвучким, іноді сильним. Обережно! Денної пори очікується до +3 градусів. Відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде несприятливою. До серйозніших снігопадів і морозів радять готуватися у другій половині грудня.