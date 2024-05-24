Не буває малих дистанцій, як і малих донатів: у Тернополі понад пів тисячі людей бігли за перемогу

Українці – незламна нація. Щодня, щохвилини, попри таку велику біду, яку приніс на нашу святу землю клятий окупант, ми демонструємо свою міць. Кожен на своєму місці допомагає незламним титанам ЗСУ тримати фронт та відвойовувати нашу територію. У неділю, 19 травня, у Тернополі відбувався спортивний захід. Більше пів тисячі бігунів зі всієї України приїхали у Файне місто, щоб здійснити свою місію – пробігти марафон заради перемоги.

Організували захід компанія МХП разом з благодійним фондом «МХП – Громаді» та спортивною спільнотою «Характер».

Ліга забігів під назвою RUN 4 VICTORY цьогоріч об’єднала чотири спортивні заходи. У Тернополі відбувся перший з них. Далі за перемогу бігтимуть у червні у Вінниці, у вересні – у Черкасах, у жовтні – у Ладижині.

Основна їх мета – зібрати завдяки реєстраційним внескам 1,5 млн грн, які використають на покриття запитів військових частин і ТрО кожного міста, де відбуваються забіги.

Наголосимо, у Тернополі організатори зібрали 260 тис. грн, цю суму компанія подвоїла. За ці кошти для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ з Тернопільщини вже купили і передали необхідне обладнання.

Заступник голови правління компанії МХП з агробізнесу Сергій Доброгорський розповів, що міжнародна компанія МХП ініціює Лігу забігів RUN 4 VICTORY саме для того, щоб об’єднати зусилля бізнесу та громад у підтримці ЗСУ.

«На забіг у Тернополі зареєструвалися колективи з усіх агропідприємств компанії. Я дуже цим пишаюся, бо агронапрям МХП – це не лише про посівну чи жнива. Це про командний дух і прагнення рухатися вперед. За будь-яких обставин, – зазначив пан Доброгорський. – Біг – це про цілеспрямованість і витривалість. У моменти, коли в світі руйнуються опори, найголовнішими залишаються люди, які навколо. У нашому випадку – це родина МХП. Разом робимо свій внесок у перемогу України!»

Організатори забігу кажуть, малих дистанцій не буває, як і малих донатів. Кожен вносить посильну лепту у наближення перемоги. Відтак, учасники забігу мали можливість обрати посильну для себе дистанцію – від 2 до 21 кілометри. У марафоні брали участь і діти, для них організатори передбачили різні відрізки бігу, а опісля – розваги і призи. Ба більше того, усі охочі, хто зареєструвався у марафоні, мали унікальну можливість пробігти будь-яку дистанцію онлайн у будь-якій точці України та отримати медаль.

Про важливість цього дійства розповіли військові, котрі теж виявили бажання брати участь у марафоні. Відтак, два товариші Михайло Мегас та Андрій Романюк, котрі служать у другій Галицькій бригаді Нацгвардії України, розповіли, що почали займатися бігом саме під час війни. Зазначають, що біг – змінює кругозір, покращує як фізичне, так і ментальне здоров’я.

«Це вже не перший забіг, в якому ми беремо участь. Якщо є можливість не лише побувати у колі однодумців, покращити фізичний стан, а ще й допомогти нашим побратимам, то чому б цим не скористатися», – зазначили чоловіки. «Наша основна мета – допомогти військовим та об’єднати громади. У Тернополі учасники забігу підтримали 105-ту бригаду ТрО. З початку повномасштабного вторгнення до неї приєдналися тисячі добровольців. З того часу захисники боронять кордони Сумської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.

Благодійний фонд «МХП – Громаді» запрошує усіх долучатися й до наступних забігів RUN 4 VICTORY та продемонструвати, що разом ми – сила!» – зазначила Уляна Баранова, керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду «МХП – Громаді».

Додамо, це вже другий забіг, який МХП організовує в Тернополі за останні півроку. У жовтні відбувся «Файно забіг», у якому також взяли участь кілька сотень учасників зі всієї України. Тоді вдалося зібрати 270 тис. грн, закупити вісім пошукових зенітних прожекторів для 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.

Директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін розповів, що у Тернополі їхнє підприємство живе і працює понад рік. Саме у Файному розташований центральний офіс Західного Хабу. Пан Корягін наголосив, що вони радо долучаються до популяризації міста серед українців.

«На благодійний забіг приїхали багато працівників підприємств Західного Хабу, вони активно готувалися і нетерпляче чекали на нього. Наші люди люблять спорт, у нас багато прихильників здорового способу життя, і ми їх у цьому всіляко підтримуємо», – зазначив Віктор Корягін.

Директор Західного Хабу МХП наголосив, що участь у такому забігу – це те, що об’єднує та заряджає неабиякою енергією заради допомоги ЗСУ.

Привітати учасників марафону прийшла влада міста та області. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що від початку війни Тернопіль активно допомагає захисникам.

«Наше місто підтримує проведення спортивних заходів для допомоги нашим військовим. Під час цього заходу тернополяни та гості міста мали змогу продемонструвати свою спортивну майстерність, показати єдність», – сказав у привітальному слові Сергій Віталійович.

Заступник голови Тернопільської ОВА Віктор Устенко наголосив, що цей забіг – це символ єднання та незламності українського духу.

«Дорослі та діти з різних куточків України, ви разом біжите до перемоги. Тож успіху кожному та нехай перемагає кращий», – резюмував пан Устенко.

Все буде Україна!