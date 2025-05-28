«Наші вдома». З російського полону повернулися 14 жителів Тернопільщини

23, 24 і 25 травня 2025 року в рамках великого обміну «1000 на 1000» Координаційний штаб звільнив 1000 українських захисників з полону.

Обмін у такому масштабі став результатом складних переговорів за участю міжнародних посередників, зокрема Туреччини. Він не лише повертає додому українських героїв, а й підтримує моральний дух тисяч родин по всій країні.

Серед визволених – захисники ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, чоловіки і жінки, які воювали на різних напрямках. Звільнені отримають медогляд, реабілітацію, виплати та підтримку для реінтеграції. Робота триває для визволення всіх полонених.

Повертаємо наших людей додому. Ця домовленість була досягнута на зустрічі 16 травня в Стамбулі. Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими. – повідомив Президент.

Протягом трьох днів процедури обміну на Тернопільщину повернулися 14 захисників. 23 травня додому повернулися п’ятеро (двоє з Тернопільської і по одному з Чортківської, Кременецької і Підволочиської громад), 24 травня – троє (по одному з Байковецької, Збаразької і Тернопільської громад), а 25-го – ще шестеро (по одному з Кременецької, Збаразької, Залозецької, Заводської, Чортківської і Золотопотіцької громад).

Звістки про повернення оборонців стають ковтком надії для сотень родин, які ще очікують на своїх рідних. Кожен визволений — це підтвердження того, що держава не полишає своїх.

На Тернопільщині з вдячністю і щирими молитвами зустрічає звільнених бійців. І вірить: кожен, хто перебуває в полоні, обов’язково повернеться додому. За кожним звільненим — особиста історія, місяці випробувань і незламна віра. Тернопільщина вкотре доводить: своїх не забуваємо і боремось до останнього.

Нагадаємо, раніще 6 травня з полону звільнили 205 українських військових. Серед них було четверо жителів Тернопільщини: з Борсуківської, Великодедеркальської, Теребовлянської і Шумської громад.