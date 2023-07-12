Народну депутатку з Тернополя після корупційного скандалу вигнали з партії

Нардепку від Слуги народу Людмилу Марченко виключили з партії на тлі оголошення їй підозри НАБУ у зловживанні впливом та отриманні неправомірної вигоди. Крім того, Тернопільська обласна організація СН достроково припинила її повноваження.

Про це у коментарі NV повідомила голова президентської партії Олена Шуляк.

Минулої середи, 5 липня, коли НАБУ зловило на хабарі помічницю Марченко, Шуляк ініціювала скликання зборів Тернопільської облорганізації СН щодо виключення Марченко з її керівного складу — політичної ради.

6 липня Тернопільська обласна організація достроково припинила повноваження Марченко. Того ж дня голова партії відповідним розпорядженням виключила Марченко з членів партії.

“Партія Слуга Народу безкомпромісно та швидко реагувала та буде реагувати на будь-які прояви корупції”, — заявила NV Шуляк.

Напередодні, 11 липня, НАБУ оголосило про підозру чинній нардепці, яка допомагала чоловікам призовного віку потрапити у систему Шлях для перетину кордону. НАБУ не оголосило її ім’я, та за даними ЗМІ йдеться про «слугу народу» Людмилу Марченко.

НАБУ і САП також опублікували відео, на якому зафіксовано переговори фігурантів справи, листування нардепки з помічницею і момент, на якому нардепка намагається викинути хабар через паркан свого приватного будинку.

Минулого тижня НАБУ спіймало помічницю Марченко на отриманні хабаря за внесення даних до системи Шлях. У той же день в будинку Марченко в Тернопільській області провели обшуки.

Марченко та її помічниці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 369−2 КК України (зловживання впливом), що передбачає позбавлення волі до 5 років.

Людмила Марченко обрана нардепкою у 2020-му році від Слуги народу. У Верховній Раді вона входить до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ, очолює підкомітет з питань законодавства про статус народного депутата України.

До обрання нардепкою Марченко працювала у ТОВ Епіцентр К та ТОВ “Нова лінія” провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу.

Також проводила навчання для ВПО у проєкті ПРООН Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей.