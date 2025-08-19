Народні засоби від фітофтори, які не здолають хворобу, але зіпсують врожай

Щойно томати починають наливатись, фітофтора вже напоготові: темні плями, загнивання, неприємний запах — усе, чого боїться кожен дачник.

Потрібно бути чесними й прийняти той факт, що деякі засоби аж ніяк не подіють на фітофтору в городі. Особливо з цим слід бути уважними саме в серпні, аби точно зібрати врожай, пише Сенсація.

І хоча ринок рясніє засобами, обіцяючи швидкий чудо-порятунок від цього грибка, вони не завжди працюють. І дуже часто навіть ті, що є вкрай популярними, розрекламованими, але, по факту, вони мало ефективні саме в серпні. Адже, саме в останній місяць літа, ця хвороба починає розгулюватися на помідорах, як ніколи. І ось три засоби, які в цей період часу, вашим томатам можуть точно не допомогти.

Перший — мідний купорос. Його використовують роками, навіть десятиліттями, але в піковий момент фітофтори — він вже не подіє так, як це потрібно. Це більше профілактика, ніж лікування. І коли помідори вже з плямами, купорос не прожене цей грибок із овочів аж ніяк.

Другий — харчова сода. Порада з інтернету, яка звучить просто: “змішай, обприскай і чекай дива”. Але це так не працює легко та просто. Томатам не потрібне лужне середовище, яке може змінити баланс на поверхні, але не проникне всередину. Сода створює ілюзію боротьби, а фітофтора тим часом просувається далі, уже до стебел.

Третій — часниковий настій. Рецепт ще від наших бабусь. Але варто бути чесними: вірус, що мутує, не боїться аромату. І хоч часник має антибактеріальні властивості — цього не вистачає, коли хвороба вже фактично проникла у тканини рослин. Це ніби дихати над ромашкою при запаленні легень — приємно, але неефективно.

Фітофтору не перемогти обрядом чи надією. Вона потребує точного влучання, вчасної реакції та аналізу стану рослин. Іноді варто визнати: те, що “завжди працювало”, вже не актуальне.

Бо природа змінюється, як і вороги на ділянці. І якщо не переглянути свої методи протидії з хворобами та шкідниками, можна залишитися з пустими кущами й повним розчаруванням.