У Чорткові відбудуться великодні гаївки: мешканців запрошують на святкування

Мешканців громади та гостей міста запрошують на великодні гаївки, які пройдуть на співочому полі парку імені Івана Франка.
Захід розпочнеться о 15:00. Організатори підготували насичену програму з народними хороводами, іграми та піснями, які здавна супроводжують великодні святкування.
Гаївки — це не лише розвага, а й важлива частина української культурної спадщини, що символізує пробудження природи та радість Воскресіння.
Свято стане чудовою нагодою провести час на свіжому повітрі разом із родиною та друзями. Відвідувачів закликають приходити у вишиванках, щоб створити особливу атмосферу та підкреслити національний колорит події.
Організатори наголошують, що такі заходи допомагають зберігати традиції та об’єднувати громаду навколо спільних цінностей.