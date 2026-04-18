У Чорткові відбудуться великодні гаївки: мешканців запрошують на святкування

Мешканців громади та гостей міста запрошують на великодні гаївки, які пройдуть на співочому полі парку імені Івана Франка.

Свято традицій та єдності

Захід розпочнеться о 15:00. Організатори підготували насичену програму з народними хороводами, іграми та піснями, які здавна супроводжують великодні святкування.

Гаївки — це не лише розвага, а й важлива частина української культурної спадщини, що символізує пробудження природи та радість Воскресіння.

Запрошують долучитися всіх охочих

Свято стане чудовою нагодою провести час на свіжому повітрі разом із родиною та друзями. Відвідувачів закликають приходити у вишиванках, щоб створити особливу атмосферу та підкреслити національний колорит події.

Організатори наголошують, що такі заходи допомагають зберігати традиції та об’єднувати громаду навколо спільних цінностей.