Більшість городників надають перевагу натуральним добривам: підживіть помідори золою

Більшість городників надають перевагу натуральним добривам. Так і у серпні для помідорів рекомендують підготувати розчин із золи — це натуральне джерело калію, що так не обхідно помідорам у серпні. Від деревного попелу помідори починають дружно достигати.

Для підгодівлі помідорів в середньому використовується 1 стакан золи на 10 л води. Можна зробити такий настій: 5 склянок золи залити окропом і настоювати протягом доби. Отриманий настій розвести в пропорції 1: 5 і поливати під корінь: 2 л на кущ.

Серпень — час активного дозрівання помідорів. Тут можна допомогти рослинам калійними добривами або розчином золи. Калій бере участь в обміні речовин рослини, позитивно впливає на імунітет, прискорює дозрівання помідорів, збільшує кількість зав’язей, покращує смак плодів.

В період дозрівання помідорів краще поливати не настільки рясно, але часто, особливо якщо стоїть спекотна погода. Намагатися не допускати пересихання грунту, яке чергується з надлишковим зволоженням, оскільки це може привести до розтріскування плодів.

Після поливу в теплиці залишають відкритими вікна і двері, щоб зменшити вологість повітря. У відкритому грунті трохи зменшіть кількість листя, щоб було добре провіювання плодів вітром і обігрів сонечком.