Найвідоміші змагання з Cross-Country в Україні

У Тернопільській області нещодавно пройшов чемпіонат України з Cross-Country. У змаганнях брали участь більше сотні учасників із різних куточків країни. На участь подали заявку спортсмени з Києва, Львова, Харкова, Тернополя тощо. Між учасниками проходили змагання у семи класах, а саме:

Мх-2;

Мх-1;

аматори;

ветерани;

85 сс, 65 сс та 50 сс.

Змагання проходили у селі Зарубинці, що знаходиться неподалік Збаража. Організатор турніру, за яким можна було слідкувати на сайті казино GGBET, довго підшуковував оптимальне місце. І саме Зарубинці він знайшов випадково, після чого відразу зрозумів, що тут можна влаштувати перегони з мотокросу.

Увесь майданчик був повністю покритий стрічками, він знаходився вздовж траси. Таким чином організатори не дозволили учасникам загубитися. І подібні міри безпеки, на жаль, зустрічались не на всіх змаганнях в України. Згодом виявилося, що учасникам сподобалось таке облаштування траси.

Наймолодшим переможцем став Лукіян Бацик, який приїхав зі Львова. Він зауважив, що траса була досить важка, тому йому довелося витратити багато сил для перемоги. Мотоперегонами він займався вже 6 років до проведення турніру, надихнув його на це саме батько, що також любить їздити на мотоциклі.

Переможцем серед професіоналів став Руслан Єфрємов, котрий приїхав із Харкова. Він відзначив робочу трасу, яка виключає можливість відпочити чи скинути газ. Йому також сподобалося, що всі суперники були сильні, тож він зміг відчути справжній азарт.