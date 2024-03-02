Нагороду на честь Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого отримали п’ять нових лауреатів

24 лютого у Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбулася урочиста академія на честь Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого «Великого бажайте». У такий спосіб Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ спільно із фундацією «Андрей» вшанували виняткову постать Патріарха Йосифа.

На початку академії відбулося вручення відзнаки «Великого бажайте» за видатні особисті заслуги та вагомий внесок у церковне і суспільне життя. Її лауреатами у 2024 р. стали:

Михайло Корда, ректор Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор;

Тарас Пастух, директор ТОВ «ТЕР АЛЬТЕНЕРГО», народний депутат України 8-го скликання, член комітету національної безпеки та оборони, автор численних законопроєктів, держслужбовець, воїн ЗСУ;

Тарас Герман, активний волонтер з 2014 р., який керував логістичним центром допомоги бійцям АТО у м. Тернопіль, учасник проєкту «На щиті», що опікується повернення полеглих українських воїнів додому, засновник фонду UA FREEDOM;

Наталя Вівчар, завідувачка кардіологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні, займається лікуванням та реабілітацією поранених українських військових;

владика Володимир Фірман, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, який з 2014 р. займається волонтерською діяльністю для різних підрозділів ЗСУ, регулярно відвідує військовослужбовців, підрозділи, котрі перебувають на передових позиціях, доправляє гуманітарну допомогу, є куратором багатьох благодійних проектів, скерованих на забезпечення військових та внутрішньо переміщених осіб.

Відтак відбулася прем’єра ораторії Ігоря Щербакова «Великого бажайте!» для читця, баса, мішаного хору та симфонічного оркестру на тексти «Заповіту» Патріарха Йосифа Сліпого та канонічні тексти.