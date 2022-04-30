Тернопільщина продовжує забезпечувати усім необхідним регіони, де ведуться активні бойові дії.

Як розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, в нашому краї організовано чотири лінії пакування, на яких десятки волонтерів щодня формують тисячі пакунків. Відтак, з нашої області уже відправили близько 100 тис. продовольчих наборів.

Нещодавно Чортківська районна військова адміністрація долучилася до цього процесу та організувала у себе ще одну лінію для пакування. До продуктового набору входить: макарони, печиво, крупи, олія та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.

«Тернопільщина продовжує відправляти продуктові набори на Харківщину, найближчим часом планується формувати 15 тис. пакунків на день. Також наша область передала першу партію комплектів військової форми для військовослужбовців з Тернопільщини, які відправляють на передову», – зазначив Володимир Труш.

Загалом заплановано пошити 1200 наборів військової форми. Їх вартість становить 1,8 млн грн. Кошти скерували з резервного фонду обласного та міського бюджетів. По 900 тис. грн з кожного.

Зазначимо, що військову форму пошили з дотриманням державних стандартів та з урахуванням рекомендацій ЗСУ.