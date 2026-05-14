ВАКС обрав запобіжний захід Єрмаку: арешт із заставою 140 млн грн

Суд постановив взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Прокуратура просила більшу заставу

Під час судового засідання сторона обвинувачення наполягала на заставі у 180 мільйонів гривень. Сам підозрюваний заявив, що не має таких коштів, а його адвокат назвав запропоновану суму «джипом з грошима».

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що фігурант має достатньо фінансових ресурсів для можливого переховування як в Україні, так і за її межами.

Справа стосується легалізації 460 млн грн

За даними слідства, Єрмак отримав підозру у справі щодо ймовірної легалізації 460 мільйонів гривень, які, за версією правоохоронців, були використані під час елітного будівництва під Києвом.

Серед інших фігурантів справи називають ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова та бізнесмена Міндіча, які також фігурують у розслідуванні щодо корупції в енергетичній сфері.

Слідство стверджує, що близько 72% фінансування будівництва могло здійснюватися за рахунок коштів із незаконної схеми.

Підозрюваний заперечує звинувачення

Сам Єрмак називає підозру необґрунтованою. Він заявив про нібито публічний тиск на правоохоронні органи з метою вручення підозри та наголосив, що продовжить захищати свою репутацію у законний спосіб.