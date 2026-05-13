Потрійна автотроща у Тернополі: Opel після зіткнення врізався в електроопору

Аварія трапилася близько 23:37. Після зіткнення один із транспортних засобів врізався у бетонну електроопору.

Opel зіткнувся з Mercedes та вилетів на зустрічну смугу

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Opel Vivaro, житель Тернополя, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito 112 CDI, який рухався попереду в попутному напрямку.

Від удару Opel відкинуло на зустрічну смугу руху, після чого автомобіль врізався у бетонну електроопору.

Водій отримав травми

Унаслідок ДТП водій Opel Vivaro зазнав тілесних ушкоджень. Йому надали медичну допомогу.

На місці події працювали правоохоронці, які задокументували обставини аварії та організували перевірку технічного стану транспортних засобів.

У водіїв взяли кров на перевірку

Поліцейські вилучили зразки крові у всіх учасників автопригоди для проведення експертизи на вміст алкоголю.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.