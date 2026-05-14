У ставку у Зборівській громаді загинув рибалка

Слідчі поліції розпочали розслідування за фактом загибелі 55-річного жителя Озернянської територіальної громади, тіло якого виявили у місцевій водоймі. Про зникнення чоловіка правоохоронцям повідомила його співмешканка. Вона зазначила, що напередодні ввечері він вирушив на риболовлю, проте перестав виходити на зв’язок. Під час пошуків жінка знайшла на березі лише спорядження для лову риби, що стало приводом для негайного виклику екстрених служб.

Для проведення пошукових заходів на місце події було залучено слідчо-оперативну групу та фахівців ДСНС. За деякий час тіло загиблого було виявлено у воді та піднято на берег. Після попереднього огляду судово-медичний експерт не зафіксував видимих ознак насильницької смерті. Наразі основною версією слідства є погіршення самопочуття, оскільки, за словами близьких, чоловік мав певні проблеми зі здоров’ям, що могли призвести до нещасного випадку поблизу води.

Наразі остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза, на яку направлено тіло. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з поміткою «нещасний випадок».