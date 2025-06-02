На Запоріжжі загинув 29-річний сержант з Тернопільщини

Безжальна війна обірвала ще одне молоде життя у Запорізькій області загинув молодший сержант Тарасовський Петро Миколайович, який родом із Копичинецької територіальної громади Чортківського району.

Про гірку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“31 травня поблизу населеного пункту Темирівка, що в Пологівському районі Запорізької області, під час бойового завдання, внаслідок ворожого скиду з БПЛА, життя 29-річного воїна обірвалося.

Петро з 2015 року брав участь в АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Переживши поранення, він неодноразово повертався до служби, залишаючись вірним військовій присязі та своєму обов’язку,” – йдеться у повідомленні.

У Петра залишилися молода дружина та 6-місячний синочок, який зростатиме з гордістю за батька.