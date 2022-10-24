Страшна звістка прийшла на Чортківщину, Кременеччину й у Тернопільський район.

У скорботі Кременеччина.

Під час відсічі та стримування агресії ворога проти України, виконуючи бойове завдання, 21 жовтня героїчно загинув Віктор Довгалюк з Білозірки.

Захисник отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Воїн 1988 року народження.

«Сумує Лановецька громада, рідне село Білозірка, у скорботі вся Кременеччина – втрата захисника ранить кожне серце, – наголосили у Кременецькій райдержадміністрації. – У молитовнім жалю – Слава Герою!»

Не встигла Колиндянська громада оговтатись від тяжкої втрати, як знову страшна звістка.

Біль…Сум…Розпач… У боях з окупантами загинув Денис Солонський із Давидківців, що на Чортківщині.

Воїн 1983 року народження.

«Загинув наш Герой, наш Захисник, наш Воїн, який боронив нашу землю, який боронив наші родини, який боронив наш з Вами спокій, – зазначає Оксана Волощук з Колиндянської ОТГ. – Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Колиндянська громада висловлює щирі співчуття матері та усій родині! Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Вічна пам’ять Захиснику України! Герої не вмирають…»

Про дату та час зустрічі тіла загиблого в громаді обіцяють повідомити додатково.

Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду Тернопільського району.

Захищаючи Україну від російських окупантів у Краматорському районі на Донеччині загинув 25-річний воїн з Настасова Олег Бахмач.

Герой отримав поранення, несумісні з життям під час участі у бойових діях.

Народився Захисник України 24 липня 1997 року. Навчався у місцевій школі, після її закінчення був призваний на строкову військову службу.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну став на захист рідної країни. Обороняючи її волю та незалежність, віддав найдорожче – власне життя…

«Олег Бахмач був спокійним і товариським, патріотом, мав багато друзів, – зазначають у селищній раді. – У Героя залишилась мати Марія, батько Михайло, сестри Катерина і Ярослава, швагро Андрій, племінниця Софійка та бабуся Ольга. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи. Вічна пам’ять Герою!»

Про зустріч тіла полеглого Героя у селищній раді обіцяють повідомити згодом.