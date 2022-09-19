19 вересня в церковному календарі – Михайлове чудо. У народі казали ще Михайлів день. До архангела Михаїла в Київській Русі ставилися з особливою повагою. А тому намагалися не працювати фізично.

Історія свята

У IV столітті на території сучасної Туреччини жив християнин Архип. Його дочка була важко хвора. Якось Архипу з’явився архангел Михаїл та розповів, де розташоване цілюще джерело в місті Ієраполь. Він повів туди свою дочку, яка зцілилася після того, як випила води з джерела.

Вдячний чоловік побудував на цьому місці храм і сам став у ньому настоятелем. Однак язичникам дуже це не сподобалось. Вони зруйнували будівлю, скерувавши на неї гірські потоки. У цей момент знову з’явився архангел Михаїл і врятував храм. Він розрубав своїм мечем гірську вершину, тому річки не зачепили стіни. Саме це і назвали Михайловим чудом.

Що треба зробити у Михайлове чудо

Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.

Цього дня віряни обов’язково відвідують церкву , моляться архангелу Михаїлу, просячи здоров’я своїм рідним і близьким.

, моляться архангелу Михаїлу, просячи здоров’я своїм рідним і близьким. А ще прийнято робити добрі діла .

. Популярними в цей дунь були цього зустрічі з рідними, які називалися братчинами. Під час них просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які трапи лилися впродовж року. А в кінці існувала традиція – обов’язково обійнятися з усіма. Ця традиція все ще зберігається в багатьох українських селах.

Під час них просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які трапи лилися впродовж року. А в кінці існувала традиція – обов’язково обійнятися з усіма. Ця традиція все ще зберігається в багатьох українських селах. На Михайлове чудо всією сім’єю варто поставити свічку за здоров’я та попросити архангела, щоб він подарував щастя, достаток і благополуччя родині.

Що не можна робити в цей день

Не слід брехати.

Не рекомендується працювати весь день, особливо в городі.

Забороняється викидати залишки їжі зі столу.

Не можна працювати з тістом.

19 вересня святкують

День народження смайла



Смайл з’явився в США 1963-му. Відомий художник Харві Белл намалював усміхнене обличчя, яке відразу стало візитною карточкою страхової компанії. А перший смайл в інтернеті з’явився 1982-му Створив його Скотт Фалман.

Міжнародний піратський день

Жартівливе свято з’явилося в штаті Орегон, США, в 1995-му. Придумав його Макром Саммерсом спільно з приятилем Джоном Бауром, під час грив в ракетбол. Під час неї друзі використовували піратський сленг.

19 вересня також у світі стартує Тиждень приручення тварин, яких складно приручити.

Хто святкує іменини 19 вересня

Сьогодні День ангела відзначають Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло та Ян.

Талісманом людини, народженої 19 вересня є геліотроп. Камінь, який високо цінується колекціонерами. Здавна вважалося, що він має цілющі та магічні властивості, може позитивно впливати на свого господаря.