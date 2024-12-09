На Тернопільщині змінили графік вимкнення світла 9 грудня

На Тернопільщині 9 грудня змінено графіки погодинних вимкнень електрики для кількох черг (груп) споживачів, повідомляють у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️08:00-11:00 2 черга

➡️10:00-13:00 3 черга

➡️11:00-14:00 4 черга

➡️13:00-16:00 5 черга

➡️14:00-17:00 1 черга

➡️16:00-19:00 6 черга

➡️17:00-19:00 2 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.