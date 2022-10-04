На Тернопільщині в Бучацькій громаді на завершальній стадії ремонтні роботи багатоквартирного будинку для вимушено переміщених осіб.

Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його солова, будинок було переобладнано зі студентського гуртожитку, який впродовж кількох років не використовувався навчальним закладом.

“У будівлі провели капітальний ремонт. У кімнатах є все необхідне для довготривалого проживання: меблі, матраци, подушки. Відновні роботи тривали близько трьох місяців. Проект реалізований коштом освітньої субвенції державного бюджету”,- йдеться в повідомленні.

Будинок розрахований на 400 людей. При заселенні пріоритет надаватимуть громадянам, чиє житло зруйноване внаслідок бойових дій, та родинам, які досі проживають у приміщеннях навчальних закладів.