На Тернопільщині затримали “ділка”, який за 2 000 євро обіцяв знайомому “порішати” проблеми з мобілізацією

14.08.2025

Галина Кіт

Викрили злочинну діяльність фігуранта оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та управління СБУ в області. Зловмисник за 2 000 євро обіцяв знайомому вирішити питання щодо зняття його з розшуку та внесення змін в електронний реєстр військовозобов’язаних.

Відомо, що підозрюваний, спілкуючись зі знайомим дізнався, що той оголошений у розшук за порушення правил військового обліку. Тоді у зловмисника й виник злочинний умисел незаконного збагачення. Фігурант став переконувати знайомого, що може посприяти, аби службові особи територіального центру комплектування внесли зміни в електронний реєстр військовозобов’язаних і зняли його з розшуку. Та послуга ця платна.

Під час отримання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому  підозру за частиною  3 статті  369-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Джерело: поліція Тернопільщини

