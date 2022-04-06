Згідно з програмою «Зелена країна» у тернопільських лісгоспах продовжують весняну посадку лісових культур. Збереження та відтворення лісів – головне завдання лісівників. А весняна посадка лісових культур – це основа майбутнього лісу.

Так, працівники апарату ДП «Чортківський лісгосп» разом із працівниками лісництв днями відновлювали ліси в урочищі «Монастириська». На 1,6 га у Білецькому лісництві висадили 5,8 тис. шт. сіянці дуба звичайного з закритою кореневою системою. У «Жилинці» на площі 1 га у Скала-Подільському лісництві висадили 2,1 тис. шт. сіянців дуба звичайного з закритою кореневою системою.

Продовжують робити нашу країну зеленою і лісівники ДП «Чортківський лісгосп». Тут вже посаджено понад 43 га зелених насаджень, що становить понад половину всього лісокультурного фонду підприємства.

У Всесвітній день лісів і у ДП «Кременецький лісгосп» долучилися до акції.

У Підлісецькому лісництві в урочищі ”Тарнобір” на площі 2,6 га садили лісові культури сосни звичайної з обсадкою дубом червоним (три ряди навколо ділянки).

«Лісівники ДП ”Кременецьке лісове господарство” щодня продовжують виконувати покладені на них обов’язки. Наше підприємство у цей нелегкий для країни час працює в посиленому режимі, виконує завдання як виробничого, так і гуманітарного напрямків, – каже директор ДП «Кременецький лісгосп» Павло Штиник. – Дякую усім за роботу, адже чітка робота в тилу – запорука економічної стабільності держави та боєздатності української армії.

Наш лісгосп повністю забезпечений посадковим матеріалом, погодні умови сприяють, а отже, весняна лісокультурна кампанія має відбутися у плановий термін. Ми впевнені, що посаджені деревця через десяток років перетворяться у молодий ліс, який буде приносити користь нашій Україні».

В усіх інших лісництвах теж активно проводять заходи з заліснення. Працівники лісопідприємств переживають за кожен новий саджанець, адже висаджують їх з думками про мирне, незалежне майбутнє України та українців.