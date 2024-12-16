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На Тернопільщині зафіксовано 4 випадки отруєння чадним газом

16.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині четверо людей отруїлися чадним газом, одна із постраждалих померла. Про це розповіли рятувальники.

14 грудня двоє мешканців села Надрічне Бережанської громади потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Постраждалим — 65 і 63 роки. Їхнє здоров’я наразі під контролем медиків.

Цього ж дня в селі Турильче Скала-Подільської громади у власному будинку знайшли мертвою 75-річну жінку. Попередня причина — несправність пічного опалення.

Наступного дня, 15 грудня, жителька села Озерна, 46 років, отруїлася чадним газом, наразі перебуває в обласній лікарні Тернополя. У Гусятинській громаді 56-річну жінку госпіталізовали після отруєння у власному домі.

Теги: ГУ ДСНС України у Тернопільській області, чадний газ, отруєння. Тернопільщина

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