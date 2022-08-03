Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і ініціатива з покращення культури харчування «Cult Food» шеф-кухаря Євгена Клопотенка за підтримки Міністерства освіти і науки розпочали проєкт «Спільно. Твоя підтримка поруч».

Кулінарні майстер-класи від професійних кухарів будуть організовані в Закарпатській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Майстер-клас проведе найвідоміший український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Метою проєкту є психологічне відновлення дітей під час відвідування кулінарних майстер-класів. У відвідувачів буде нагода поспілкуватися з психологами, вони познайомляться з прийомами психологічної стабілізації, дізнаються про формування здорових харчових звичок у приготуванні та споживанні їжі.

Реєстрацію відкрито за посиланням.