На Тернопільщині виявили ще 5 масштабних стихійних сміттєзвалищ

Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують виявляти стихійні звалища з відходами під час планових перевірок органів місцевого самоврядування. Цього разу такі порушення зафіксовані у Козлівській громаді.

Зокрема, на території населених пунктів: Таурів, Козлів, Слобідка, Дмухівці, Покропивна виявлені місця систематичного складування різного роду відходів, у результаті чого утворилося 5 масштабних стихійних сміттєзвалищ. Загальна площа засмічень становить 43 019 м2. Варто зазначити, найбільше стихійне звалище з відходами знаходиться у селі Таурів, яке займає 30 000 м2.

Згідно ст. 26 Закону України «Про управління відходами», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питання щодо організації управління побутовими відходами, забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів та здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Відтак, Інспекцією направлено вимогу до Козлівської селищної ради, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища, а також вживати заходів щодо попередження таких порушень у майбутньому.

Жителів області закликають бути свідомими! Не вивозити побутові відходи у не пристосовані для цього місця, не викидайте вздовж лісосмуг та не створюйте несанкціоновані сміттєзвалища.