Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови однієї з ОТГ Тернопільського району у вимаганні та отриманні від місцевого мешканця 22 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).