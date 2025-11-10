На Тернопільщині водна поліція задокументувала факт незаконного вилову риби

Під час профілактичного відпрацювання співробітники сектору водної поліції Тернопільського районного управління спільно з представниками Державної екологічної інспекції виявили чоловіка, який займався незаконним виловом риби в річці Стрипа.

Порушник здійснював вилов у забороненому місці — зимувальній ямі, де в осінньо-зимовий період скупчуються водні біоресурси. У поліції області нагадують, з 1 листопада вилов риби у таких місцях категорично заборонений.

Правоохоронці вилучили 60 рибин. За попередніми підрахунками фахівців, збитки довкіллю становлять понад 181 тисячу гривень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до трьох років обмеження волі.