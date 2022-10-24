Той ранок 22 жовтня мешканці одного зі сіл Вишнівецької громади ще пам’ятатимуть довго.На дорозі близько 6.30 вони виявили незнайомого чоловіка. Чужинець був у крові та мав численні тілесні ушкодження.

Люди відразу ж викликали швидку допомогу й поліцію. Чоловіка шпиталізували до реанімаційного відділення.

Вже при попередньому огляді медики зазначили, що травми на тілі 40-літнього потерпілого характерні для удару автомобіля.

Отже, хтось збив людину й втік з місця ДТП.

Правоохоронці здійснили ряд оперативно-розшукових заходів та знайшли водія, ймовірно причетного до автопригоди.

«На його автівці виявили сліди крові, – зазначають у поліції. – Після експертизи стане відомо, чи причетний даний кермувальник до аварії».

ДТП внесли в ЄРДР, згідно з частинами 1 та 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.