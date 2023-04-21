На Тернопільщині водій пропонував поліцейським понад 70 000 грн. хабаря

Хабаря у розмірі 2000₴ житель Чортківського району пропонував копам за те, що сів за кермо п’яний

Намагаючись відкупитися хабарем, чоловік тепер нестиме ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 міста Бучача про те, що водій автомобіля ВАЗ надав неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала корупційне діяння 49-річного жителя села Пилява Чортківського району.

З’ясувалося, чоловіка зупинили в селі, де він мешкає, за порушення правил дорожнього руху.

У ході спілкування поліцейські помітили, що він нетверезий. Тестування на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився проходити, натомість кинув до службового автомобіля поліцейських дві тисячі гривень.