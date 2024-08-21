На Тернопільщині водій легковика збив на смерть пішохода

У місті Заліщики Тернопільської області сталася смертельна ДТП. Трагедія сталася у вівторок ввечері 20 серпня.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Opel наїхав на пішохода. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер у лікарні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області