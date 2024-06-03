03.06.2024 21:17

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині відкрили ще одну поліцейську станцію

03.06.2024

Ірина Нова

92

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Два поліцейських офіцери громади на Тернопільщині, які пройшли відповідне навчання працюватимуть у новій поліцейській станції в селі Дунаїв Кременецької громади.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайла Білецького, правоохоронці й надалі впроваджуватимуть безпековий проєкт «Поліцейський офіцер громади» на території Тернопільщини задля надання якісних поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах області.

«Я тут живу і працюю, щоб допомагати» – основні принципи проєкту. Ми намагаємося дотримуватися цього гасла і вибирати офіцерів громад, дотичних до місцевостей, де вони будуть нести службу», – зауважив Михайло Білецький.

Кременецька громада подбала про належне облаштування поліцейської станції. Для оперативного реагування на повідомлення громадян у користуванні поліцейських офіцерів буде два службових автомобілі. Один транспортний засіб придбала громада, інший – надали міжнародні партнери.

«Ця станція дуже необхідна нашій громаді. Ми підшукали відповідне приміщення, провели там капітальний ремонт та закупили необхідну техніку для роботи поліцейських», – розповів голова Кременецької міської громади Андрій Смаглюк.

Службу на станції нестимуть старший лейтенант поліції Олександр Кошевой та капітан поліції Сергій Калітка. Територія їх обслуговування – 43 населених пункти, де проживає майже 42 тисячі населення. Обоє правоохоронців раніше тут працювали дільничними, тож добре знають потреби місцевих жителів.

«Наші завдання: забезпечення правопорядку, протидія та запобігання вчиненню правопорушень, стеження за безпекою дорожнього руху, проведення профілактичної роботи з дітьми тощо», – розповів поліцейський офіцер громади Сергій Калітка.

Нагадаємо, що на території Тернопільщини вже функціонують 45 поліцейських станцій.

Правоохоронці розшукали вандала, котрий сплюндрував могили загиблих захисників

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, Кременеччина, поліцейська станція

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах