Правоохоронці розшукали вандала, котрий сплюндрував могили загиблих захисників

На Тернопільщині 3 червня до співробітників поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на кладовищі у селищі Гусятин невідома особа вчинила наругу над чотирма могилами.

На місці події поліцейські зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф. На них були викинуті хрести, порозкидані підсвічники, зірвані держаний прапор України та портрети військовослужбовців.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Фігурант раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці, повідомляють у поліції.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання міри запобіжного заходу.