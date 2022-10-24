Із кожним роком їх усе менше й менше…

На 97-му році життя 23 жовтня відійшла у вічність членкиня ОУН-УПА Марія Панчишин на псевдо «Марта».

Про це сповістили в Заводській громаді, що на Чортківщині.

«Хірургічній медсестрі, членкині служби безпеки випала нелегка доля, – зазначили. – Не раз ризикувала життям, пройшла чимало випробувань, борячись за незалежну, вільну Україну».

У 1942-му німці вбили її батька. Він був українським націоналістом». У 20-ть – потрапила в руки катів. 11 вересня 1945-го – арешт, суд та 10 років Сибіру.

На засланні зустріла свою «половинку» – Кирила. Згодом побралися. У Магадані народився Ярослав. Єдиний син. Уся надія.

«Цьогоріч ми ще вітали пані Марію з днем народження, – зауважили в громаді. – Мала добру пам’ять та зір. Розповідала, що досі багато читає… Дякуємо за безмежну любов до України!»

Чин похорону відбудеться у неділю, 23 жовтня, о 13.00 годині в селищі Заводське за адресою: вул. Паркова, 4.