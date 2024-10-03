На Тернопільщині відбулася фотосесія за участі відомих волонтерок «Шануймо коріння минулого, бережімо майбутнього цвіт…»

«Шануймо коріння минулого, бережімо майбутнього цвіт…»: фотосесія під такою назвою днями відбулася у Чистилові Тернопільського району. Учасницями проєкту стали жінки–волонтерки, що уже тривалий час збирають кошти на дрони для військових: Ірина Шпак, Марія Процюк, Ольга Гумен, Олеся Морозюк з Тернополя, Богдана Барва з Борсуків, що на Лановеччині та Василина Новосад з села Біла, що біля Тернополя.

Кожна з них має свій волонтерський рахунок і є активною збирачкою коштів на дрони, яких так чекають на передовій.

За словами організаторки фотосесії Василини Новосад, волонтерський проект «Шануймо коріння минулого, бережімо майбутнього цвіт…», що стартував на Тернопільщині, відображає дух минулого, міцне коріння і віддзеркалення душі нашого народу. А також підсилює віру у Перемогу та вселяє велику надію у світле майбутнє, бо «козацькому роду – нема переводу!

Загалом основною метою проекту «Шануймо коріння минулого, бережімо майбутнього цвіт…» є привернення уваги суспільства. А отже людей до потреб фронту, нагадування, що Україна з давніх давен, віками бореться за свою незалежність і мусить завдяки спільним зусиллям отримати перемогу.

Жінки-волонтерки запросили кожного свідомого українця долучитися до спільного збору на fpv-дрони для порятунку життя нашого цвіту, кращих синів та дочок України, які стали на захист Батьківщини. Свій донат можна зробити на сторінках соціальних мереж учасниць.

До слова, Ірина Шпак, Марія Процюк, Ольга Гумен, Олеся Морозюк, Богдана Барва та Василина Новосад волонтерять від початку війни, займатися постачанням дронів на передову почали понад рік тому.

Чоловіки волонтерок Ольги Гумен та Богдани Барви та тато Олесі Морозюк воюють на фронті, також Олесин чоловік рятувальник. Василина Новосад працює у Тернополі сімейнимлікарем, вона організувала пошиття мобільних нош.

Ірина Шпак і Ольга Гумен плетуть сітки, Оля дбає про додаткове забезпечення їжею тих, хто перебуває у лікарнях після поранень та контузій. Марія працює і живе у Тернополі, але її коріння з Піщатинців, що на Лановеччині. Часто допомагає своїм землякам. Коли я писала цей матеріал, на жаль, її боліло серце за односельця з Піщатинців Віталій Кухарука. Наче недавно йому допомагала, коли йшов на передову і ось така гірка звістка…

Першою, хто взявся за дронові проекти була Богдана Барва. До слова, добігає кінця другий місяць, як ця волонтерка оголосила збір «Сталева сотня» вартістю 1,2 мільйона гривень на 100 дронів. А до цього збору жінка уже відправила майже 200 дронів на передову.

Волонтерки працюють на Перемогу і окремішно, і спільно, коли виникає така потреба у них, чи військових на передовій.

На фото: волонтерки Олеся Морозюк,Марія Процюк, Ольга Гумен, Богдана Барва

Ірина Шпак, Василина Новосад