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На Тернопільщині вандал поглумився над могилами захисників

27.09.2024

Галина Кіт

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Суспільство, Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У селі Млинівці Кременецького району на Тернопільщині невідомий позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

Повідомлення до поліції про вандалізм надійшло до співробітників Кременецького райвідділу поліції від жителів села  27 вересня, близько 8.20. На місці події зафіксували 11 пошкоджених могил.

Поліцейські затримали 44-річного жителя Тернопільського району. Мотиви його вчинку з’ясовують. За попередніми даними, чоловік має проблеми зі здоров’ям, йдеться у повідомленні.

Вирішують питання про внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: вандалізм, могили військових

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