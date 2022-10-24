На застарілий артилерійський снаряд часів Другої світової війни 22 жовтня натрапили люди в лісі поблизу Кров’янки, що на Теребовлянщині.
Піротехніки вилучили небезпечну знахідку та знищили в безпечному місці.
Надзвичайники вкотре нагадують мешканцям області:
- якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його!
- про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101».
- правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. У жодному разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!