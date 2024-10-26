На Тернопільщині у чоловіка вилучили набої та гранату

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують слідчі Заліщицького відділення поліції 42-річному жителю Чортківського району. Фігурант за місцем проживання зберігав набої та гранату «Ф-1».

Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що чоловік незаконно зберігає вибуховий боєприпас з метою подальшого збуту. Під час санкціонованого обшуку в помешканні правоохоронці виявили 46 патронів калібру 7,62 мм та гранату «Ф-1», які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.