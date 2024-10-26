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На Тернопільщині у чоловіка вилучили набої та гранату

26.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують слідчі Заліщицького відділення поліції 42-річному жителю Чортківського району. Фігурант за місцем проживання зберігав набої та гранату «Ф-1».

Співробітники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що чоловік незаконно зберігає вибуховий боєприпас з метою подальшого збуту. Під час санкціонованого обшуку в помешканні правоохоронці виявили 46 патронів калібру 7,62 мм та гранату «Ф-1», які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Речові докази працівники поліції вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

Теги: кримінал, зберігання зброї

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