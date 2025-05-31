На Тернопільщині троє “ділків” постануть перед судом за оборудки з “гуманітарними авто”

Автомобілі, які мали б слугувати українським захисникам і рятувати життя, опинились на онлайн-платформах продажу. Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини завершили розслідування щодо трьох осіб, які під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ завозили автівки з-за кордону, а потім — продавали їх за тисячі доларів.

Схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з департаментом контррозвідки СБУ. Керував групою мешканець Львівщини, у спільники взяв жителя Чортківського району й хмельничанина. Діючи через підроблені документи від благодійних організацій, протягом 2023–2024 років вони завезли до України щонайменше вісім транспортних засобів як «гуманітарну допомогу».

Натомість автівки продавали на інтернет-ресурсах за ціною від 2 500 до 7 500 доларів США. Загальна сума недоотриманих державою податків — майже два мільйони гривень.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Усім трьом фігурантам інкримінують шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене організованою злочинною групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222 КК України). Найближчим часом справу розглядатиме суд.