На Тернопільщині трапилися дві аварії з потерпілими

Поліцейські Тернопільщини встановлюють обставини ДТП, які сталися 14 серпня у Ланівцях і Почаєві. Внаслідок ДТП постраждали люди.

Зокрема, 14 серпня близько 10-ї години в місті Ланівці водій автомобіля ВАЗ-2108 наїхав на 36-річну жінку, яка знаходилася на проїжджій частині дороги. Постраждалу з травмами доправили до лікарні.

Пізно ввечері у Почаєві 20-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла та врізався у припаркований автомобіль марки Opel. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав ушкодження і був госпіталізований.

У водіїв відібрано зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Слідчі поліції з’ясовують усі обставини аварій.

Поліцейські закликають усіх дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям слід бути уважними за кермом та стежити за дорожньою обстановкою. Пішоходам варто переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи в темну пору доби.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області