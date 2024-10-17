На Тернопільщині син намагався вбити матір і брата

Фігурант завдав численні тілесні ушкодження та ножові поранення рідним. Наразі потерпілі перебувають у лікарні у важкому стані. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Минулої п’ятниці о 7:30 до співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл району про те, що вона виявила двох своїх родичів за місцем їх проживання у непритомному стані з численними травами.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти, оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції.

Потерпілих – 43-річну мати та її 24-річного сина – доправили до лікарні. Медики діагностували у них множинні травми голови та ножові поранення. Наразі їх стан оцінюють як важкий.

У ході першочергових слідчих та оперативних дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний родич потерпілих. Слідчі поліції затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили кухонний ніж, який він наносив удари матері та брату. Свої дії фігурант пояснити не зміг. Очікуються результати його медичного освідування.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.