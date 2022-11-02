Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася торік 8 листопада на автодорозі М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине».

Водій «Skoda Yeti», добряче хильнувши, поблизу Шибалина, що на Бережанщині, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із «Daewoo Lanos», в якому їхала сім’я.

У результаті аварії, водій «Daewoo Lanos» та його дружина загинули на місці. П’ятирічного хлопчика з важкими травмами доправили у лікарню.

«Через п’яного водія осиротів і старший брат хлопчика», – зазначають в обласній прокуратурі.

Того дня він не перебував з сім’єю в автівці, залишившися вдома й так і не дочекався батьків.

«Попри те, що у судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному та відшкодував шкоду родині загиблих, винній особі призначено покарання – дев’ять з половиною років позбавлення волі із позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами», – констатують в обласній прокуратурі.

Вирок Бережанського районного суду ще не набрав законної сили.