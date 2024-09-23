На Тернопільщині спіймали двох чоловіків, які підпалили автомобіль військового

У Тернополі затримали двох чоловіків, які підпалювали службові військових. Пріоритетними «цілями» фігурантів були автомобілі, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури слідчими УСБУ в Тернопільській області повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

За даними слідства, 17.09.2024 підозрювані у дворі одного із багатоквартирних будинків Тернополя підпалили військовий фургон. З’ясовано, що на одному із проросійських телеграм-каналів зловмисники натрапили на оголошення про легкий «підробіток», автор якого пропонував 2500 доларів США за підпал військової автівки. Після згоди на співпрацю замовник надіслав їм детальні інструкції щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

У паліїв вилучено мобільні телефони, на яких зберігався відеозапис протиправних дій, відзнятий ними у якості «відеозвіту» для замовника підпалу.

Наразі фігуранти кримінального провадження затримані. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, співробітниками управління патрульної поліції та за оперативного супроводу УСБУ в області.