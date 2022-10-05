Її чоловік пішов на фронт і …пропав безвісти. Востаннє спілкувалася з ним ще в черві. З того часу – жодної вісточки.
Тому, коли наприкінці вересня незнайомий голос у слухавці сповістив, що знає про місцезнаходження коханого, – ожила. Не насторожила навіть, що за інформацію невідомі просять гроші. Не вагаючись перерахувала на вказаний рахунок близько 10 тисяч гривень. Чекала вісточка, але дарма. Коли зрозуміла, що обдурили, – розплакалася. Не стільки через втрату грошей, скільки за промінчик надії, який з’явився та згас…
Звернулася до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства.
35-літня мешканка Бережанщини – не першою потрапила на «гачок» аферистів. За час війни, костатують у Нацполіції Тернопільщини, почастішали випадки шахрайства, пов’язані з пошуком зниклих безвісти військових.
«Люди, шукаючи родичів, розповсюджують інформацію по соцмережах і саме цим користаються зловмисники», – зазначають і наголошують: – Пошуком військовополонених чи зниклих безвісти займаються державні органи. Грошей ніхто ні за що не бере та не вимагає! Якщо ваш родич зник на війні, потрібно написати заяву до поліції та контактувати лише з правоохоронцями, щоб не бути ошуканим шахраями».
Нагадуємо,
- на Тернопільщині працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти. Тут рідні осіб, з якими втрачено зв’язок, можуть отримати консультацію юриста, а спеціалісти допомагають родинам правильно оформити повідомлення про зниклу внаслідок бойових дій людину. Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону: 096 490 49 74, 067 939 93 40(юрист) або на e-mail: dodge-gzo@ukr.net.
- Повідомити про зниклу людину можна з понеділка по п’ятницю з 9.00-18.00 і за номером 0 800 339 247. Це – «гаряча лінія» кол-центру з розшуку осіб, зниклих безвісти.
- Працює спеціальна «гаряча лінія» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військових дій рф в Україні і в Нацполіції.
- За номером 0 800 21 21 51 ви можете отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих. Дзвінки безплатні та приймаються операторами цілодобово.
- Повідомити про зниклу людину можна, зателефонувавши на лінію «102».