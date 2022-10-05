Її чоловік пішов на фронт і …пропав безвісти. Востаннє спілкувалася з ним ще в черві. З того часу – жодної вісточки.

Тому, коли наприкінці вересня незнайомий голос у слухавці сповістив, що знає про місцезнаходження коханого, – ожила. Не насторожила навіть, що за інформацію невідомі просять гроші. Не вагаючись перерахувала на вказаний рахунок близько 10 тисяч гривень. Чекала вісточка, але дарма. Коли зрозуміла, що обдурили, – розплакалася. Не стільки через втрату грошей, скільки за промінчик надії, який з’явився та згас…

Звернулася до поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства.

35-літня мешканка Бережанщини – не першою потрапила на «гачок» аферистів. За час війни, костатують у Нацполіції Тернопільщини, почастішали випадки шахрайства, пов’язані з пошуком зниклих безвісти військових.

«Люди, шукаючи родичів, розповсюджують інформацію по соцмережах і саме цим користаються зловмисники», – зазначають і наголошують: – Пошуком військовополонених чи зниклих безвісти займаються державні органи. Грошей ніхто ні за що не бере та не вимагає! Якщо ваш родич зник на війні, потрібно написати заяву до поліції та контактувати лише з правоохоронцями, щоб не бути ошуканим шахраями».

Нагадуємо,