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На Тернопільщині рецидивіст розгулював парком із нелегальною зброєю

05.08.2025

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині в одному з міських парків міста Борщів правоохоронці зупинили місцевого жителя для перевірки документів. Під час спілкування з чоловіком та візуального огляду його речей з’ясувалося, що він має при собі незареєстровану зброю.

У порушника виявили предмет, схожий на травматичний пістолет, а також набої до нього. Жодних дозвільних документів на зберігання та носіння зброї він не мав, повідомляють у поліції області.

Фігурант – 39-річний житель міста Борщів. Як встановили правоохоронці, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Усі вилучені речі слідчі поліції на експертне дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Теги: патрульна поліція, незаконне зберігання зброї, Борщів

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