На Тернопільщині продовжують будувати житло для переселенців (ФОТО)

У Чорткові залучившись підтримкою міжнародних партнерів продовжують будівництво житла для вимушених переселенців.

За гроші міжнародних партнерів триває масштабна реконструкція приміщення під квартири для людей зі сходу та півдня України, які тікаючи від війни знайшли прихисток у громаді.

“Проект «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в місті Чортків» реалізується за підтримки НЕФКО в якості виконавчої організації в рамках Інвестиційної платформи сусідства («NIP»), для Програми дій «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення ВПО в Україні». Чортківська громада виграла грант на суму 1 млн 960 тис. грн” – розповідають у міській раді.

Колишній гуртожиток Чортківської гімназії №3 ім. Р. Ільяшенка переплановують і ремонтують під смарт-квартири для нових мешканців Чорткова.

Згідно з проектом зроблять:

✅повну термомодернізацію 3-поверхової будівлі та підвалу;

✅новий дах;

✅замінять всі вікна та двері;

✅захисне укриття;

✅нову систему опалення, котельню, твердопаливні котли, ІТП;

✅внутрішні ремонти із меблями;

✅побутова техніка та сантехніка буде у кожній квартирі;

✅дитячий простір;

✅пристосовані смарт-квартири для людей з інвалідністю;

✅місце коворкінгу в будівлі та літній варіант;

✅благоустрій території, дитячий майданчик;

✅облаштують приміщення для робочих місць (меблі та обладнання для перукарні, майстерні з ремонту одягу, взуття і т.д.)

Головне завдання проекту – інтеграція в Чорткові людей, котрі через війну втратили все і починають нове життя у місті.