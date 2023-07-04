На Тернопільщині продовжують будувати житло для переселенців (ФОТО)

За гроші міжнародних партнерів триває масштабна реконструкція приміщення під квартири для людей зі сходу та півдня України, які тікаючи від війни знайшли прихисток у громаді.
“Проект «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в місті Чортків» реалізується за підтримки НЕФКО в якості виконавчої організації в рамках Інвестиційної платформи сусідства («NIP»), для Програми дій «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення ВПО в Україні». Чортківська громада виграла грант на суму 1 млн 960 тис. грн” – розповідають у міській раді.
Колишній гуртожиток Чортківської гімназії №3 ім. Р. Ільяшенка переплановують і ремонтують під смарт-квартири для нових мешканців Чорткова.
Згідно з проектом зроблять:
✅повну термомодернізацію 3-поверхової будівлі та підвалу;
✅новий дах;
✅замінять всі вікна та двері;
✅захисне укриття;
✅нову систему опалення, котельню, твердопаливні котли, ІТП;
✅внутрішні ремонти із меблями;
✅побутова техніка та сантехніка буде у кожній квартирі;
✅дитячий простір;
✅пристосовані смарт-квартири для людей з інвалідністю;
✅місце коворкінгу в будівлі та літній варіант;
✅благоустрій території, дитячий майданчик;
✅облаштують приміщення для робочих місць (меблі та обладнання для перукарні, майстерні з ремонту одягу, взуття і т.д.)
Головне завдання проекту – інтеграція в Чорткові людей, котрі через війну втратили все і починають нове життя у місті.