На Тернопільщині правоохоронці затримали банду наркоторговців

Поліцейські Тернопільщини ліквідували міжрегіональну злочинну організацію наркоторговців до якої входили військові.

Такий «бізнес» приносив ділкам в місяць понад 30 млн грн прибутку, повідомляють у поліції області.

У затриманих вилучили арсенал зброї, 15 кілограмів амфетаміну, понад сім тисяч таблеток MDMA. Сировину на територію України зловмисники ввозили контрабандним шляхом з країн Євросоюзу. Двох організаторів наркосиндикату та сімох спільників взято під варту.

Викрили групу наркоторговців у ході спільної спецоперації оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП спільно з УСБУ в Тернопільській області, слідчими та працівниками кримінального аналізу обласного управління поліції, а також представниками зонального відділу військової служби правопорядку.

У ході слідства правоохоронці встановили, що один з організаторів злочинної організації разом зі спільником виготовляв психотропні речовини у нарколабораторії на території Сумщини, а інший, мешканець Тернополя, налагодив збув заборонених речовин через інтернет-магазини.

За словами начальника УБН в Тернопільській області Михайла Димиди, нарколабораторію зловмисник облаштував у приватному будинку, а сировину замовляв з країн ЄС:

«Вони розповсюджували важкі наркотики та психотропи на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей. У Тернополі співпрацювали з власником трьох інтернет-магазинів. Тернопільський наркоторговець у спільники взяв шістьох своїх товаришів. У членів організації були розподілені ролі: один з них підшукував клієнтів через Telegram-канали, розміщував там рекламу, інший – розфасовував наркотики. Серед «працівників» був бухгалтер та кур’єри».

Також один з учасників злочинної групи облаштував на території власної присадибної ділянки посів, вирощування та перероблення нарковмісних рослин. Для ведення «бізнесу» фігуранти орендували на тривалий час приватний будинок за межами Тернополя.

«За результатами проведених слідчо-оперативних дій ми задокументували факт контрабандного переміщення психотропної речовини MDMA через державний кордон з Республіки Польща, – розповідає Михайло Димида. – Фігуранти користувалися послугами регулярних пасажирських перевезень. Психотропи ховали в особистих речах та упаковках корму для домашніх тварин».

У ході масштабної спецоперації поліцейські провели 32 обшуки на території двох областей. Серед вилученого: автомат АК 74, близько 200 патронів, гранати, 15 кілограмів психотропної речовини «амфетамін», понад 7 тисяч пігулок MDMA, пристрій для відстрілу гумових куль, 2 автомобілі, мобільні телефони та банківські картки.

Поліцейські затримали всіх фігурантів. Їм повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідство поліції готує матеріали для повідомлення наркоторговцям про підозру за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Учасникам міжрегіональної злочинної організації обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності учасників угруповання здійснювалось за участі оперативників УБН, слідчих, бійців спецпідрозділу РПОП та КОРД Сумської області, а також Державно митної та прикордонної служби. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Тривають слідчі дії.