На Тернопільщині працюють іноземці з 20 країн

Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Туреччини, Польщі та США.

Іноземці працюють в оптовій та роздрібній торгівлі (27,3%), переробній промисловості (24,1%), сільському господарстві (23%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 5%).

49 роботодавців Тернопільщини використовували працю 58 іноземців з 20 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Марокко, Вірменії, Бельгії, Чехії, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів, Ізраїлю та Казахстану.