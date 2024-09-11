На Тернопільщині працівників пошти підозрюють у привласненні безпілотників для ЗСУ

Чотирьох жителів Тернопільщини підозрюють у привласненні та перепродажі безпілотників, призначених для військових.

У Тернопільській області викрили злочинну групу, учасники якої привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України.

“Організували протиправну діяльність двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу і залучив до злочинної схеми двох своїх підлеглих. Вони привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України. Після цього вони перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, підозрювані ймовірно продавали дрони в інтернеті:

“У подальшому вони продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Товар відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Оплату отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із них навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна”.

Таким чином, повідомляють у поліції, до захисників не доїхав вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 14 обшуків в помешканнях, транспортних засобах і місцях перебування підозрюваних. Вилучили 15 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 25 банківських карток, документи і чорнові записи. Криптогаманці чоловіків заблокували.

За словами поліцейських, їм повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах” Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіків доведуть, їх можуть ув’язнити на 12 років з позбавленням права працювати на певних посадах і займатися певною діяльністю 3 роки і конфіскацією майна. Наразі суд обрав для них запобіжні заходи – особисте зобов’язання та нічні домашні арешти.

Джерело: Нацполіція України.