На Тернопільщині обрали запобіжні заходи працівникам ТЦК, яких спіймали на хабарництві

Корупція в ТЦК на Тернопільщині: у ході слідства правоохоронці провели 38 обшуків на території Тернопільської і Львівської областей та вилучили майже 2 мільйони гривень, 96 тисяч доларів, 82 тисячі євро, чорнову документацію, транспортні засоби інші речові докази. 25 липня підозрюваним обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Організатору корупційної схеми інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також від 3 до 8 років з конфіскацією майна може отримати один із спільників. Чоловікові оголосили підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу.

Сьогодні одному з підозрюваних — головному спеціалісту відділу ТЦК обрали запобіжний захід у Тернопільському міськрайонному суді. Засідання вів суддя Василь Позняк. Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону Андрій Багрій клопотав про два місяці тримання під вартою.

“Усвідомлюючи тяжкість покарання підозрюваний може переховуватись від органів судового розслідування, суду, що само по собі уже є підставою говорити про такий ризик. Окрім того, Шиманський може знищити, спотворити речі, документи, які мають значення для кримінального провадження, які ще не здобуті на даний час слідством. Окрім того, Шиманський може впливати на свідків. Тому прошу застосувати стосовно Шиманського І.І. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”.

Судове засідання у справі корупції в ТЦК, Тернопіль, 25 липня 2024 рік. Суспільне Тернопіль

Адвокат підозрюваного Віктор Стрільчук просив суд змінити запобіжний захід.

“У своєму клопотанні прокурор зазначив, що мій підзахисний намагався чи вимагав якісь там кошти, це не відповідає дійсності. Мій підзахисний визнав повністю вину, щиро розкаявся і дав згоду слідчому на сприяння в розкритті даного злочину щодо встановлення істини. Ми розуміємо важкість даного злочину, але проте ми клопочемо про те, щоби обрати Шиманському Ю.І. особисте зобов’язання”.

Далі суддя надав слово підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення.

“Вину свою визнаю, щиро розкаююсь, на всі виклики. Все, що потрібно слідству, я буду допомагати і надавати”, — сказав Ігор Шиманський.

Суддя задовольнив клопотання прокурора та оголосив рішення суду.

“Застосувати до підозрюваного Шиманського І.І. 9.08.69 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 години 21.09.24. Взяти Шиманського І.І . 9.08.69 року народження під варту в залі суду”.

Судове засідання у справі корупції в ТЦК, Тернопіль, 25 липня 2024 рік. Суспільне Тернопіль

Учора, 24 липня, запобіжний захід обрали й керівнику відділу ТЦК, розповів прокурор Андрій Багрій.

“Особи підозрюються у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень. Зокрема начальник відділу ТЦК СП підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ, за яке передбачено покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Головний спеціаліст цього ж відділу підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ, за яке передбачено покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід строком до 2-х місяців. Однак, згідно з вимогами КПК України, судом також визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави щодо обох фігурантів — 242 тисячі гривень”.

Після оголошення рішення суду, підозрюваного взяли під варту.

Що відомо у справі про корупцію в ТЦК

Спецпризначенці підрозділу КОРД та правоохоронці 23 липня зайшли до приміщення обласної військової адміністрації, де відбувалася Рада оборони області. Правоохоронці вручили підозру працівникам районного територіального центру комплектування. Далі обшукали автомобіль одного з підозрюваних. Як повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко, поліцейські отримали інформацію, що службовці ТЦК брали хабарі в ухилянтів.

Сума — від тисячі до 15 тисяч доларів залежно від послуги. Наприклад, за оновлення військових даних хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК за списання з військової служби, а також за допомогу в переведенні з бойових частин в тилові.

Під час розслідування встановили, що працівники ТЦК мали п’ятьох спільників. Окрім цього, каже Сергій Зюбаненко, підозрювані створювали перешкоди в отриманні документів для чоловіків, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх для показників ефективності роботи. Наразі поліцейські встановлюють всіх спільників, серед яких були й цивільні.

“Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам, отримували за це грошову винагороду. А саме: інформацію про осіб, які могли мати певні кошти, заощадження і підпадали під мобілізацію. Після цього, як цією людиною попрацюють працівники ТЦК СП цивільна особа за ці послуги отримувала до 30% заробітку”.

Поліцейські провели 38 обшуків у Тернопільській та Львівській областях. Вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро та 2 мільйони гривень, службову документацію, комп’ютери та інші речі, розповів Сергій Зюбаненко.

“Досить цинічно, коли в наш не простий час, коли йде війна, коли йде тиск на бізнес від працівників ТЦК СП. А саме, розповідали нашим аграріям, якщо вони не будуть “співпрацювати” з працівниками ТЦК СП, у них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад, тому аграріям, розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, як платити данину оцим працівникам ТЦК СП, щоб відкупитися від вилучення техніки”.